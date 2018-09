Noch 17 h Stunden

Nachrichten | drehscheibe - Taschendiebe am Bahnhof

Die Orte mit vielen Menschen und ordentlich Gewusel sind ja so etwas wie die Lieblingsplätze der Taschendiebe. Da geht immer was! Weshalb die Beamten der Bundespolizei selber auch mit so einigen Tricks arbeiten müssen, um dagegen vorzugehen.