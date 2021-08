Als Taxifahrer fährt man seine Gäste nicht nur hin und her, sondern wird zusätzlich Experte für Smalltalk. Sie wissen, was die Menschen in ihrem Fahrtgebiet bewegt. In diesem Fall in der Stadt Aachen, die Heimat von CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet.

6 min 6 min 11.08.2021 11.08.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 11.08.2022 Video herunterladen