Theresas "Himmlische Torte"

Die 8 Blatt Gelatine in kaltes Wasser legen und für 5-10 Minuten einweichen. In der Zwischenzeit die Sahne steif schlagen. Zucker, Joghurt, Sauerrahm und Zitrone in einer anderen Schüssel verrühren und dann die Sahne unterrühren.

Dann die eingeweichten Gelatineblätter aus dem Wasser nehmen, mit den Händen leicht ausdrücken und unter Rühren bei schwacher Hitze auflösen.