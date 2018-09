Nachrichten | drehscheibe - Wechselgeld-Trickbetrug

Rund 50 Mal hat ein Trickbetrüger in Deutschland schon Kasse gemacht: Der scheinbar freundliche Herr gibt in Läden vor, sein Gehalt in größere Scheine tauschen zu wollen. Beim Geldzählen nutzt er einen unaufmerksamen Moment der Kassenkraft aus.