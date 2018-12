Nachrichten | drehscheibe - Umgangsformen

Ein höfliches "Bitte" oder "Danke" hat ja noch niemanden geschadet. Ganz im Gegenteil. Das gilt vor allem für die Kunden in Bilal Görens Dönerladen in Tholey. Wer dort so bestellt, wie es sich gehört wird nämlich mit Rabatt belohnt.