Viele Unterkünfte in den bayerischen Alpen sind verwaist. Ihre Besitzer sind nur selten in ihren Zweitwohnungen. Dabei suchen Einheimische oft vergeblich nach bezahlbarem Wohnraum. In Berchtesgaden sind Zweitwohnungen nun genehmigungspflichtig.