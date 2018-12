drehscheibe vom 21. Dezember 2018

Viele Nationen haben in deutschen Städten von Hamburg bis München eine landestypische Community geschaffen. Einzelne Protagonisten nehmen die Zuschauer mit in ihre Kultur: Sie probieren griechisches Streetfood in Stuttgart, feiern auf einer türkischen Hochzeit in Nürnberg. In Düsseldorf erleben sie eine japanische Teezeremonie, in Frankfurt am Main, wie die Eröffnung eines jüdischen Gemeindezentrum gefeiert wird. In Köln tauchen sie ein in das kunterbunte Indien, und in Hamburg backen sie britische Mince Pies.