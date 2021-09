Diese Wahlthemen bewegen Berlin

Leonie Krüger geht in die 11. Klasse eines Berliner Gymnasiums. Sie kämpft mit dem Lehrermangel an ihrer Schule. Seit sie in der Oberstufe ist, werden bei Krankheit Stunden zu selten vertreten. Stattdessen falle der Unterricht oft aus. In Berlin werden Lehrkräfte seit Jahren nicht mehr verbeamtet. Kritisiert wird, dass deshalb gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer die Stadt verlassen, um in anderen Bundesländern zu arbeiten. Leonie Krüger beobachtet als Mitglied des Landesschülerausschusses eine weitere Tendenz mit gemischten Gefühlen; immer mehr Quereinsteiger würden an Berlins Schulen eingesetzt. Sie hat den Eindruck, dass es diesen Lehrern schwerer fällt, den Unterrichtsstoff gut zu vermitteln. Welche Partei will in Berlin Lehrer wieder verbeamten, was ist mit den Quereinsteigern geplant?