Waldbrände in Hessen

12.000 Quadratmeter Wald gehen in der Nähe von Hanau in Flammen auf. In Hessen gab es in diesem Sommer so viele Waldbrände wie noch nie – das liegt auch an der großen Trockenheit.

