Waschbär randaliert in Autowerkstatt

Ein Waschbär randaliert nachts in Haralds Autowerkstatt. Bei seinem Beutezug richtet der tierische Einbrecher einen Schaden in fünfstelliger Höhe an. Die Polizei rückt an und erwischt den Gangster in flagranti.

Beitragslänge: 2 min Datum: 15.08.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 15.08.2020