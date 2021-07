Yaena Kwon in der Rureifel

Wie ein Schlachtfeld im Kriegsgebiet sieht es aus laut Helfern in Schleiden aus. Die Kleinstadt in der Eifel ist einer der Orte, in denen das Hochwasser vor zwei Wochen erhebliche Zerstörung hinterlassen hat.

4 min 4 min 27.07.2021 27.07.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 27.07.2022 Video herunterladen