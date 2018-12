Einen Klecks Frosting mit dem Küchenspatel auf die Tortenplatte geben, damit der Kuchenboden beim Verzieren nicht verrutscht. Den ersten Boden darauf legen. Mit dem Frosting einen dicken Ring knapp am Rand entlang auf den Boden spritzen. Danach die Sahne-Quark-Creme in der Mitte bis zum Frosting verteilen und Erdbeeren daraufgeben und hineindrücken. Dann den nächsten Boden draufsetzen. Das Ganze wiederholen bis zum obersten Boden. Die einzelnen Böden ein bisschen hin und her rütteln, bis sie so gerade wie möglich übereinander gestapelt sind. Oben drauf einen großzügigen Klecks Frosting verteilen. Mit einem langen Küchenspatel einen Krümelschutz anbringen. Das bedeutet dass eine dünne Schicht Frosting um die komplette Torte herum gestrichen wird. Die Torte wird dann 30 Minuten kaltgestellt. Der Krümelschutz wird fest und alle Krümel, die beim Verzieren der Torte unschöne Flecken im Frosting geben könnten, sind eingeschlossen im Frosting. Die Torte aus dem Kühlschrank nehmen und erst seitlich, dann oben gleichmäßig das Frosting verteilen und glattstreichen. Wenn überall ungefähr die gleiche Menge verteilt ist, mit einem breiten Spatel und in einer drehenden Bewegung letzte Unebenheiten glätten. Nasen und Hubbel am Übergang zum Deckel des Kuchens in drehender Bewegung nach Innen streichen. Tipp: Mit einem sauberen Küchenspatel einzelne Kleckse Erdbeermarmelade auf dem Rand des Kuchens verteilen und noch einmal mit dem breiten Spatel verstreichen. Der Kuchen erhält so eine hübsche rötliche Marmorierung. Eventuelle Unebenheiten sieht man so auch weniger. Zum Abschluss ein paar ganze Erdbeeren putzen und vom Grün befreien. Die Minzblätter nass machen und in Zucker wälzen. Die Torte mit den Erdbeeren und der gezuckerten Minze garnieren. Vor dem Servieren mindestens eine halbe Stunde kalt stellen.