- Yvonnes bunte Weihnachtsplätzchen

Einen Spritzbeutel mit der 1-mm-Metalltülle präparieren, eine Haushaltsklemme direkt über der Metalltülle platzieren, damit der Beutel dicht hält und anschließend die Glasur hineinfüllen.

Tipp: Den Spritzbeutel zum Einfüllen in einem hohen Messbecher platzieren. So kleckert man nicht so viel und hat beide Hände frei.