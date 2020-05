ZDF in Husum

Erst war das Wetter zu stürmisch, dann am Corona. Den Krabbenfischern in Husum ging es 2019 schon nicht gut - jetzt ist der Krabbenmarkt komplett zusammengebrochen. Für „ZDF in …“ war Reporter Henner Hebestreit mit an Bord bei Krabbenfischer Wilhelm.

