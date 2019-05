Nachrichten | drehscheibe - ZDF in Wilhelmshaven: Der Feuerwehr fehlen die Einsatzkräfte

Bundesweit fehlen Feuerwehren die Einsatzkräfte. Das liegt unter anderem an fehlendem Nachwuchs. So auch in Wilhelmshaven. Doch dort versucht man über Jugendfeuerwehren mehr junge Leute für die Feuerwehr zu begeistern.