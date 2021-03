Zimmerpflanzen: Der Hype um die Topfpflanze

Zimmerpflanzen sind wieder voll im Trend. Julien Brengel will diesen Trend nachhaltig gestalten. Deshalb liefert er die Pflanzen per Rad in der ganzen Stadt aus, geht zu den Kunden hoch und erklärt alles zur Pflanze.

4 min 4 min 04.03.2021 04.03.2021 Video verfügbar bis 04.03.2022 Video herunterladen