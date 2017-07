Formel E statt DTM

Womit sich natürlich die Frage nach den Hintergründen stellt: Sicher, die Attraktivität der DTM litt in den letzten Jahren doch unter einigen Krankheiten. Zuletzt waren es die Streitereien um die Zusatzgewichte, mit Alleingängen der Sporthoheit DMSB, aber auch der Blockade-Taktik zumindest eines Herstellers, die verhinderte, das leidige Thema komplett vom Tisch zu bekommen, die viele Fans nur noch den Kopf schütteln ließ. In den Jahren zuvor ärgerten sich die Zuschauer oft über allzu offensichtliche „Teamorder“ innerhalb der einzelnen Hersteller, wo der jeweilige Meisterschaftskandidat schon mal an zwei, drei oder auch vier Markenkollegen vorbei gelotst wurde oder im Titelkampf chancenlose Piloten als reine taktische Blockade eingesetzt wurden. Auch wenn hier zumindest bis jetzt in dieser Saison durch das neue Funkverbot zumindest ein wenig Besserung einkehrte.