CDU/CSU haben die Bundestags-Wahl gewonnen

Die Menschen in Deutschland haben den Bundestag gewählt. Die CDU und die CSU haben die Wahl gewonnen. Die beiden Parteien arbeiten immer zusammen. Die beiden Parteien nennt man auch: Union . Die Union hat die meisten Stimmen bekommen. Der Spitzen-Kandidat von der Union ist Friedrich Merz. Er wird wahrscheinlich der neue Bundeskanzler.

Das sind die vorläufigen Ergebnisse

Vorläufig bedeutet: Das sind die Ergebnisse bis jetzt. Die endgültigen Ergebnisse gibt es erst in ein paar Tagen.

Das bedeutet: FDP und BSW kommen nicht in den Bundestag. Denn: FDP und BSW haben die 5-Prozent-Hürde nicht geschafft.

Wenn 5 von 100 Wählern eine Partei gewählt haben, hat eine Partei 5 Prozent der Stimmen. Wenn mindestens 5 Prozent der Wähler eine bestimmte Partei gewählt haben, bekommt die Partei Sitze im Bundestag . Je mehr Stimmen die Partei bekommt, desto mehr Sitze bekommt sie. Die Partei darf so viele Abgeordnete in den Bundestag schicken, wie sie Sitze im Bundestag hat. Wenn weniger als 5 von 100 Wählern die Partei gewählt haben, bekommt die Partei keine Sitze im Parlament.

So viele Sitze bekommen die Parteien im Bundestag

Nach dem aktuellen Stand werden die Sitze so verteilt:

Wer wird Deutschland regieren?

Die Union braucht mindestens eine weitere Partei, um eine Regierung zu bilden. Die Zusammenarbeit von Parteien nennt man Koalition . Die Union wird jetzt mit anderen Parteien sprechen. Das nennt man: Koalitions-Gespräche. Friedrich Merz will schnell eine neue Regierung bilden. Aber es dauert wahrscheinlich bis Ostern, bis die neue Regierung feststeht.

Diese Koalitionen sind möglich

Was bedeuten die Wahl-Ergebnisse?

Die AfD will mitregieren. Das ist aber nicht wahrscheinlich. Die AfD hat vor allem in den Bundes-Ländern im Osten von Deutschland viele Stimmen gewonnen.

Es ist nicht wahrscheinlich, dass Die Grünen wieder in der Regierung sind. Die FDP hat viele Stimmen verloren. Ihr Spitzen-Kandidat Christian Lindner hat gesagt, er will jetzt keine Politik mehr machen. Die Linke hat viele Stimmen gewonnen.

Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:

Wichtige Worte sind fett.

Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.

In den Texten gibt es nur die männliche Form.

Also zum Beispiel: die Wähler.

Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.

Gemeint sind damit aber alle Menschen.

Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.