Glossar zur Bundestagswahl 2025

Der Bundestag ist das deutsche Parlament. Der Bundestag ist in der Stadt Berlin. Der Bundestag besteht aus Abgeordneten.

Im Bundestag werden Entscheidungen getroffen, die alle Menschen in Deutschland betreffen. Der Bundestag wird alle 4 Jahre gewählt.

Bei einer Wahl in Deutschland sagen manche Parteien: "Wir wollen, dass diese Person Bundes-Kanzler wird." Das ist dann der Kanzler-Kandidat von dieser Partei.

Das Parlament für Deutschland ist der Bundestag. Das Wort "Parlament" bedeutet so etwas wie "Aussprache".

Menschen mit einem gemeinsamen politischen Ziel können eine Gruppe bilden. Diese Gruppe heißt Partei. Für die Demokratie ist es wichtig, dass es viele verschiedene Parteien gibt. So sind viele verschiedene Interessen in der Politik vertreten.

Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:

Wichtige Worte sind fett.

Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.

In den Texten gibt es nur die männliche Form.

Also zum Beispiel: die Wähler.

Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.

Gemeint sind damit aber alle Menschen.

Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.