Das passiert nach der Bundestags-Wahl

Am 23. Februar können die Menschen in Deutschland wählen.

Dazu gehen sie in ein Wahl-Lokal.

Oder sie geben ihre Stimme per Brief ab.

Wahl-Lokale sind Orte, an denen die Menschen ihre Stimme abgeben können.

Die Wahl-Lokale haben am 23. Februar bis 18 Uhr offen.

Nach 18 Uhr können keine Stimmen mehr abgegeben werden.