Vorgezogene Bundestags-Wahl: So kam es dazu

Auf den Plätzen danach kamen die Parteien CDU und CSU, die Grünen, die FDP und weitere Parteien. Die Abkürzung CDU heißt: C hristlich D emokratische U nion. Die Abkürzung CSU heißt: C hristlich- S oziale U nion. Die CDU und die CSU nennt man auch: Union. Denn die beiden Parteien arbeiten immer zusammen. Die Abkürzung FDP heißt: F reie D emokratische P artei

Ampel-Koalition wird die Regierung

Olaf Scholz von der SPD wurde der neue Bundes-Kanzler . Der Bundes-Kanzler ist der Chef von der Regierung. Die Ampel-Koalition wollte viel verändern. Am Anfang haben die Parteien gut zusammengearbeitet. Robert Habeck von der Partei die Grünen wurde Wirtschafts-Minister. Christian Lindner von der Partei FDP wurde Finanz-Minister

Wir müssen die Erde schützen, damit sie nicht zu warm wird. Aber: Die Menschen verbrauchen viel Energie. Zum Beispiel für Strom, Heizung oder Autos. Auch Fabriken verbrauchen viel Energie. Dabei entstehen gefährliche Gase. Die Gase verändern die Luft und das Klima. Man nennt sie auch Treibhaus-Gase. Wegen dieser Gase wird die Erde immer wärmer. Das nennt man auch Klima-Wandel. Durch den Klima-Wandel gibt es mehr Stürme, stärkere Hitze und Überschwemmungen. Klima-Schutz heißt also vor allem: weniger gefährliche Gase produzieren.

Auch beim Haushalt gab es Streit. Der Haushalt ist das Geld vom Staat. Die Parteien in der Regierung konnten sich nicht einigen, wofür das Geld ausgegeben werden soll. Die SPD und die Grünen wollten mehr Geld ausgeben. Die FDP wollte weniger Geld ausgeben, damit Deutschland keine Schulden macht. Die Parteien haben lange gestritten und keine gemeinsame Lösung gefunden.

Haushalt bedeutet: Der Staat plant, wie viel Geld er einnimmt und ausgibt.Der Staat bekommt zum Beispiel Geld durch Steuern.Steuern sind Geld, das die Menschen und Firmen an den Staat zahlen.Mit diesem Geld bezahlt der Staat zum Beispiel:

Was ist der Haushalt?

Die Parteien haben sich oft gestritten, wie sie den Menschen helfen können. Vor allem die Grünen und die FDP hatten oft unterschiedliche Meinungen. Der Streit in der Regierung wurde immer größer.

Olaf Scholz stellt die Vertrauens-Frage

Für so einen Fall gibt es eine politische Lösung: Bundes-Kanzler Olaf Scholz hat die Vertrauens-Frage gestellt. Das bedeutet: Die Abgeordneten im Bundestag stimmen ab, ob sie dem Bundes-Kanzler noch vertrauen.

Die Mehrheit im Bundestag hat gesagt: Wir vertrauen Olaf Scholz nicht mehr. Das heißt: Er darf nicht länger Bundes-Kanzler bleiben. Die Vertrauens-Frage ist wichtig, damit früher als geplant neu gewählt werden kann. Damit es eine neue Regierung gibt. Die Bundestags-Wahl findet am 23. Februar statt.

