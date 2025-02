Diese Personen sind für die Wahl wichtig

Oben von links nach rechts: Friedrich Merz, Alice Weidel, Robert Habeck und Olaf Scholz. Unten von links nach rechts: Christian Lindner, Heidi Reichinnek, Jan van Aken und Sahra Wagenknecht. Quelle: picture alliance/dpa

Für die Bundestags-Wahl haben die Parteien Spitzen-Kandidaten.

Ein Spitzen-Kandidat ist die Haupt-Person der Partei für die Wahl.

Die Spitzen-Kandidaten sind wichtig, denn im Wahl-Kampf interessieren sich die Menschen sehr für die Politiker.

Die Spitzen-Kandidaten bei den manchen Parteien heißen: Kanzler-Kandidaten.

Diese Parteien wollen so viele Stimmen bekommen, dass ihr Spitzen-Kandidat Bundes-Kanzler werden kann.

Die Menschen wählen den Bundes-Kanzler nicht direkt.

Sondern: Die Abgeordneten im Bundestag wählen den Bundes-Kanzler.

Wir stellen die Kanzler-Kandidaten und Spitzen-Kandidaten in diesem Text vor.

Wichtig: Im Text steht nur eine Auswahl an Informationen.

Olaf Scholz für die SPD

SPD steht für Sozialdemokratische Partei Deutschlands.

Olaf Scholz ist seit Dezember 2021 Bundes-Kanzler.

Er will wieder Bundes-Kanzler werden.

Die SPD hat lange darüber diskutiert, ob sie Scholz wählen soll.

Zur Person: Olaf Scholz Olaf Scholz ist zur Zeit der Wahl 66 Jahre alt.

Er wurde in Osnabrück im Bundes-Land Niedersachsen geboren.

Scholz ist mit einer Frau verheiratet.

Er hat Jura studiert und später als Anwalt gearbeitet.

Er ist seit 1975 Mitglied der SPD.

Von 1998 bis 2001 war er Mitglied im Deutschen Bundestag.

2001 war er Innen-Senator der Stadt Hamburg.

2002 bis 2011 war er wieder Mitglied im Bundestag.

2007 wurde er Bundes-Minister für Arbeit und Soziales.

2009 wurde er stellvertretender Chef der SPD im Bundestag.

2011 wurde er Bürgermeister von Hamburg.

2018 wurde er Vize-Kanzler.

2018 wurde er auch Bundes-Minister der Finanzen.

Seit Dezember 2021 ist Scholz Bundes-Kanzler.

Friedrich Merz für die CDU/CSU

CDU steht für Christlich Demokratische Union Deutschlands.

CSU steht für Christlich-Soziale Union in Bayern.

Die CDU und die CSU sind Schwester-Parteien.

Man sagt dazu auch Union.

Der Chef der CDU heißt Friedrich Merz.

Der Chef der CSU heißt Markus Söder.

Die Union hat Friedrich Merz zum Kanzler-Kandidaten gewählt.

Zur Person: Friedrich Merz Friedrich Merz ist zur Zeit der Wahl 69 Jahre alt.

Er wurde in Brilon im Bundes-Land Nordrhein-Westfalen geboren.

Er ist mit einer Frau verheiratet und hat 3 Kinder.

Er hat Jura studiert.

Er hat als Richter und Anwalt gearbeitet.

1989 bis 1994 war er Mitglied im Europäischen Parlament.

Er ging 1994 zum ersten Mal für die CDU in den Bundestag.

Von 2000 bis 2002 war er der Chef von der Fraktion CDU/CSU im Bundestag.

CDU/CSU im Bundestag. Seit 2022 ist er Chef von der CDU.

Und er ist wieder der Chef von der Fraktion CDU/CSU im Bundestag.

Robert Habeck für die Grünen

Robert Habeck ist Kanzler-Kandidat der Partei Die Grünen.

Habeck ist seit 2021 Mitglied im Bundestag.

Er ist seit 2021 Vize-Kanzler.

Das heißt: Er ist der Stellvertreter von dem Bundes-Kanzler.

Er ist auch Minister für Wirtschaft und Klima-Schutz.

Zur Person: Robert Habeck Habeck ist zur Zeit der Wahl 55 Jahre alt.

Er wurde in Lübeck im Bundes-Land Schleswig-Holstein geboren.

Er ist mit einer Frau verheiratet und hat 4 Kinder.

Er hat unter anderem Germanistik studiert. Das ist die Wissenschaft der deutschen Sprache und Literatur.

Er hat einen Doktor-Titel in Literatur-Wissenschaft.

Er hat als freier Autor gearbeitet.

Seit 2002 ist er Mitglied bei den Grünen.

2009 wurde er Chef der Grünen im Landtag Schleswig-Holstein.

Von 2012 bis 2017 war er stellvertretender Minister-Präsident und Minister in Schleswig-Holstein.

2018 wurde er zusammen mit Annalena Baerbock Chef der Partei.

Seit 2021 ist er Vize-Kanzler und Minister für Wirtschaft und Klima-Schutz.

Christian Lindner für die FDP

FDP steht für Freie Demokratische Partei.

Christian Lindner ist Spitzen-Kandidat der FDP.

Er will, dass seine Partei eine wichtige Rolle in der Regierung spielt.

2021 wurde Lindner Finanz-Minister in der Regierung von Olaf Scholz.

Scholz hat Lindner im November 2024 entlassen.

Scholz hat gesagt: Christian Lindner hat mein Vertrauen missbraucht.

Die Zusammenarbeit der Parteien SPD, Grüne und FDP war dann zu Ende.

Zur Person: Christian Lindner Christian Lindner ist zur Zeit der Wahl 46 Jahre alt.

Er wurde in Wuppertal im Bundes-Land Nordrhein-Westfalen geboren.

Er ist zum zweiten Mal verheiratet. Im März erwarten seine Frau und er ihr erstes Kind.

Er ist seit 1995 Mitglied der FDP.

Er hat Politik-Wissenschaft, öffentliches Recht und Philosophie studiert.

Im Jahr 2000 war er mit 21 Jahren der jüngste Abgeordnete im Landtag von Nordrhein-Westfalen.

2012 wurde er Chef der FDP im Landtag von Nordrhein-Westfalen.

Er ist seit 2013 Chef von der Partei FDP.

Von 2021 bis 2024 war er Finanz-Minister.

Alice Weidel für die AfD

AfD steht für Alternative für Deutschland.

Die Partei AfD hat Alice Weidel als Kanzler-Kandidatin gewählt.

Die AfD steht im Verdacht, rechtsextrem zu sein.

Rechtsextrem zu sein bedeutet: Man beachtet die Würde von manchen Menschen nicht.

Die anderen Parteien im Bundestag haben gesagt:

Wir wollen nicht mit der AfD zusammenarbeiten.

Deswegen ist es nicht wahrscheinlich, dass die AfD in der neuen Regierung mitmachen wird.

Zur Person: Alice Weidel Alice Weidel ist zur Zeit der Wahl 46 Jahre alt.

Sie wurde in Gütersloh im Bundes-Land Nordrhein-Westfalen geboren.

Weidel hat Wirtschaft studiert.

Sie hat einen Doktor-Titel in Wirtschaft.

Sie ist in einer Partnerschaft mit einer Frau und hat 2 Kinder.

2013 trat sie in die AfD ein.

2017 wurde sie Spitzen-Kandidatin der AfD zur Bundestags-Wahl.

Nach der Wahl wurde sie Chefin der AfD im Bundestag.

Seit 2022 ist sie zusammen mit Tino Chrupalla Bundes-Sprecherin der AfD.

Heidi Reichinnek und Jan van Aken für Die Linke



Heidi Reichinnek

Jan van Aken Die Partei Die Linke hat 2 Spitzen-Kandidaten für den Wahlkampf:

Reichinnek ist eine Chefin der Linken im Bundestag.

Van Aken ist ein Partei-Chef.

Zur Person: Heidi Reichinnek Heidi Reichinnek ist zur Zeit der Wahl 36 Jahre alt.

Sie wurde in Merseburg im Bundes-Land Sachsen-Anhalt geboren.

Sie hat Politik studiert.

Sie ist seit 2015 Mitglied bei Die Linke.

Sie war von 2019 bis 2023 Chefin von den Linken in Niedersachsen.

Sie ist seit 2021 im Bundestag.

Sie war frauen-politische Sprecherin von der Fraktion. Das heißt: Sie kümmerte sich um Politik und Rechte für Frauen. Zur Person: Jan van Aken Jan van Aken ist zur Zeit der Wahl 63 Jahre alt.

Er hat 3 Kinder.

Er wurde in Reinbek im Bundes-Land Schleswig-Holstein geboren.

Er ist Biologe und hat einen Doktor-Titel in Biologie.

Er ist seit 2006 Mitglied bei Die Linke.

Van Aken wurde 2009 Mitglied im Deutschen Bundestag.

Er wurde 2009 stellvertretender Vorsitzender der Fraktion Die Linke.

Seit 2024 ist er Partei-Chef zusammen mit Ines Schwerdtner.

Sahra Wagenknecht für das BSW

BSW steht für Bündnis Sahra Wagenknecht.

Sahra Wagenknecht ist Kanzler-Kandidatin der Partei.

Wagenknecht war erst in der Partei PDS.

PDS ist die Abkürzung für Partei des Demokratischen Sozialismus.

Im Jahr 2007 wurde die Partei Die Linke gegründet.

Von 2007 bis 2023 war Wagenknecht Mitglied von Die Linke.

Im Oktober 2023 hat Wagenknecht Die Linke verlassen.

Sie hat 2024 das BSW gegründet.

Wagenknecht wurde zusammen mit Amira Mohamed Ali Chefin vom BSW.

Einige Mitglieder von der Links-Fraktion sind auch in die neue Partei gegangen.

Seit Februar 2024 gibt es das BSW als Gruppe im Bundestag.

Zur Person: Sahra Wagenknecht Wagenknecht ist zur Zeit der Wahl 55 Jahre alt.

Sie wurde in Jena im Bundes-Land Thüringen geboren.

Sie ist mit einem Mann verheiratet.

Sie hat Philosophie und Literatur studiert.

Sie hat einen Doktor-Titel in Wirtschafts-Wissenschaft.

Sie ist seit 2009 Mitglied im Bundestag.

Von 2010 bis 2014 war sie stellvertretende Vorsitzende der Partei Die Linke.

2015 wurde sie zusammen mit Dietmar Bartsch Chefin der Linken im Bundestag.

2017 war sie Spitzen-Kandidatin der Linken für die Bundestags-Wahl.

2024 wurde sie Vorsitzende der BSW-Gruppe im Bundestag.

Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:

Wichtige Worte sind fett.

Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.

In den Texten gibt es nur die männliche Form.

Also zum Beispiel: die Wähler.

Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.

Gemeint sind damit aber alle Menschen.

Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.