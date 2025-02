Die wichtigsten Themen der Wahl

Für die Menschen ist es wichtig zu wissen, was die Parteien über diese Themen denken. So entscheiden die Menschen, wen sie wählen.

Migration

Migration heißt: Menschen verlassen ihr Land . Zum Beispiel, weil es in ihrem Land Krieg gibt. Oder weil sie keine Arbeit finden. Sie gehen dann in ein anderes Land , um in Sicherheit zu leben. Oder um eine bessere Zukunft zu haben. Auch nach Deutschland kommen Menschen aus anderen Ländern.

Migration ist ein wichtiges Thema für die Menschen in Deutschland. In der Politik wird viel darüber gesprochen. Jede Partei hat eine andere Meinung dazu.

CDU/CSU, Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und AfD: Die CDU/CSU, das BSW und die AfD wollen, dass weniger Menschen nach Deutschland kommen. Die CDU/CSU sagt: Bei der Migration muss sich viel ändern. Illegale Migration soll stoppen. Das BSW sagt: Deutschland braucht eine Pause von der Migration. Die AfD will die "unkontrollierte Migration" beenden. Sie spricht auch von "Remigration". Das ist ein rechtsextremes Wort. Es heißt: Menschen sollen in ihr Land zurückgehen.

SPD und Grüne: Die SPD will eine europäisch gesteuerte Migration. Das heißt: Die Länder in Europa sollen gemeinsam für eine funktionierende Migration arbeiten. Die Grünen sagen: Deutschland ist ein Einwanderungs-Land. Das heißt: Menschen aus anderen Ländern können Deutschland unterstützen. Sie können hier eine neue Heimat finden.

FDP:

Die FDP will Menschen unterstützen, die in Deutschland Schutz suchen.

Zum Beispiel Schutz vor Krieg.

Sie sollen schnell eine Arbeit finden und in das Leben in Deutschland einfinden.

Die FDP will mehr Fachkräfte nach Deutschland holen.

Fachkräfte sind Menschen aus anderen Ländern, die eine Berufs-Ausbildung haben.