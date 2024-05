Welche Aufgaben hat das EU-Parlament?

Die Politiker in der EU sollen die Interessen von den mehr als 450 Millionen Menschen in Europa vertreten. Die Politiker bilden Gruppen und besprechen wichtige Themen. Man sagt zu diesen Gruppen auch: Institutionen oder Organe .

Was für Regeln können das sein?

2. Sichere Inhalte im Internet Internet-Firmen wie Facebook, Instagram oder TikTok müssen verbotene Inhalte schneller löschen. Die Firmen müssen zudem besser erklären: Wie wählen sie Inhalte für ihre Nutzer aus? Denn: Jeder sieht andere Inhalte. Wenn die Firmen all das nicht beachten, müssen sie vielleicht eine Geld-Strafe zahlen.

3. Internet im Ausland EU-Bürger können in allen EU-Ländern mit ihrem Smartphone ohne extra Gebühren das Internet nutzen und telefonieren.

4. Weniger Plastik-Müll In der EU sind viele Einweg-Plastik-Produkte verboten. Einweg bedeutet: Man benutzt die Produkte 1 Mal und wirft sie dann weg. Beispiele sind: Trink-Halme, Watte-Stäbchen oder Plastik-Besteck. Das Gesetz soll die Umwelt schützen.

Wie arbeitet das EU-Parlament?

Das Besondere am EU-Parlament: Die EU-Bürger können die Abgeordneten alle 5 Jahre direkt wählen. Das ist bei den anderen Organen nicht so.

Die EU-Kommission schlägt neue Gesetze vor.

Das EU-Parlament selbst schlägt keine neuen Gesetze vor.

Es kann aber der EU-Kommission sagen: Bitte mach einen Vorschlag!

Das EU-Parlament schaut sich in verschiedenen Gruppen diese Regel an.

Außerdem prüft der Minister-Rat eine neue Regel.

Nur wenn Parlament und Minister-Rat am Ende den Vorschlag gut finden, wird ein neues Gesetz gemacht.