Welche Partei hat welche Meinung?

Bei der Europa-Wahl geben Sie Ihre Stimme einer Partei. In Deutschland stehen 35 Parteien zur Wahl.

Für die Europa-Wahl haben die Parteien jeweils ihr Wahl-Programm . In dem Wahl-Programm stehen die Ziele und Meinungen der Parteien. Dieser Text stellt einige Ziele von den Parteien im Deutschen Bundes-Tag vor. Die Reihenfolge ist von der größten bis zur kleinsten Partei.

Wichtig: Die Parteien haben sehr viele Ziele und Meinungen im Wahl-Programm. Das ganze Wahl-Programm finden Sie auf den Internet-Seiten der Parteien. Manche Programme gibt es auch in Einfacher Sprache.

In diesem Artikel finden Sie einige Beispiele der Ziele für diese Themen:

Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:

Wichtige Worte sind fett.

Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.

In den Texten gibt es nur die männliche Form.

Also zum Beispiel: die Wähler.

Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.

Gemeint sind damit aber alle Menschen.

Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.