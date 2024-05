Deutschlands Spitzen-Kandidaten für Europa

Im Wahl-Kampf vertreten einzelne Personen die Ziele der Parteien. In diesem Text erfahren Sie mehr über die bekanntesten Menschen auf den Wahl-Plakaten.

Diese Köpfe sind auf vielen Wahl-Plakaten zu sehen (von oben links nach unten rechts): Katarina Barley (SPD), Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Carola Rackete (Die Linke), Terry Reintke (Bündnis 90/Die Grünen), Martin Schirdewan (Die Linke), Manfred Weber (CSU), Ursula von der Leyen (CDU), Sahra Wagenknecht (BSW), Maximilian Krah (AfD). Quelle: dpa

Für die Europa-Wahl haben die Parteien in allen EU-Ländern Personen ausgewählt.

Die EU-Bürger können diese Personen ins EU-Parlament wählen.

Diese Personen nennt man Kandidaten.

Die Kandidaten sehen Sie unter den Partei-Namen auf Ihrem Stimm-Zettel.

Wenn Sie wählen, geben Sie Ihre Stimme der Partei.

Jede Partei wählt ihre Spitzen-Kandidaten für den Wahl-Kampf.

Diese Personen sollen den Menschen die Ziele der Partei erklären.

In diesem Text erfahren Sie mehr über bekannte Spitzen-Kandidaten einiger Parteien in Deutschland.

CDU: Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen ist seit 2019 Präsidentin der Europäischen Kommission.

Sie möchte auch nach der Wahl Präsidentin der EU-Kommission bleiben.

Von der Leyen wünscht sich unter anderem mehr Klima-Schutz in Europa.

Europa soll die Möglichkeiten von Internet und Technik besser nutzen.

Europa soll sich gut militärisch verteidigen können.

Zur Person Ursula von der Leyen wurde am 8. Oktober 1958 in Brüssel geboren.

wurde am 8. Oktober 1958 in Brüssel geboren. Sie hat 7 Kinder und ist verheiratet.

Sie hat Medizin studiert.

Ursula von der Leyen ist seit 1990 Mitglied der Partei CDU.

Sie war von 2005 bis 2009 Bundes-Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Sie war von 2009 bis 2013 Bundes-Ministerin für Arbeit und Soziales.

Sie war von 2013 bis 2019 Bundes-Ministerin der Verteidigung.

CSU: Manfred Weber

Manfred Weber ist Chef von allen Abgeordneten von der Europäischen Volkspartei (EVP) im EU-Parlament.

In der EVP haben sich mehrere christ-demokratische Parteien aus Europa versammelt.

Dazu gehört auch die CSU.

Weber will auch die Interessen von seinem Bundes-Land Bayern in Europa vertreten.

Auch das Thema Verteidigung ist ihm wichtig.

Zur Person Manfred Weber wurde am 14. Juli 1972 in Niederhatzkofen geboren.

wurde am 14. Juli 1972 in Niederhatzkofen geboren. Er hat Physikalische Technik studiert und ist Ingenieur.

Er ist verheiratet.

Er ist seit 1988 Mitglied der CSU.

Er ist seit 2014 Vorsitzender der EVP-Fraktion im EU-Parlament.

Seit 2022 ist er auch Präsident der Partei EVP.

SPD: Katarina Barley

Seit 2019 ist Katarina Barley eine von 14 Vize-Präsidenten des EU-Parlaments.

Sie war bereits bei der Europa-Wahl 2019 die Spitzen-Kandidatin der SPD.

Barley wünscht sich zum Beispiel eine starke Wirtschaft und faire Löhne für die Arbeiter.

Europa soll eigenständig für Energie und Strom sorgen.

Zur Person Katarina Barley wurde am 19. November 1968 in Köln geboren.

wurde am 19. November 1968 in Köln geboren. Sie hat 2 Kinder und ist verheiratet.

Sie hat Jura studiert.

Sie ist seit 1994 Mitglied der SPD.

Sie war von 2017 bis 2018 Bundes-Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Sie war von 2018 bis 2019 Bundes-Ministerin der Justiz und für Verbraucher-Schutz.

FDP: Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Marie-Agnes Strack-Zimmermann leitet seit 2021 den Ausschuss für Verteidigung im deutschen Bundes-Tag.

Strack-Zimmermann sagt unter anderem:

Das EU-Parlament darf nicht zu groß werden.

Und: Das EU-Parlament soll selbst Gesetze vorschlagen können.

Das kann es bisher noch nicht.

Zur Person Marie-Agnes Strack-Zimmermann wurde am 10. März 1958 in Düsseldorf geboren.

wurde am 10. März 1958 in Düsseldorf geboren. Sie hat 3 Kinder und ist verheiratet.

Sie hat Publizistik, Politik und Germanistik studiert.

Sie ist seit 1990 Mitglied der FDP.

Sie war von 2008 bis 2014 erste Bürgermeisterin in der Stadt Düsseldorf.

Bündnis 90/Die Grünen: Terry Reintke

Terry Reintke ist neben Philippe Lamberts aus Belgien Vorsitzende der Grünen-Fraktion im EU-Parlament.

Reintke sagt unter anderem:

Wir brauchen eine EU, die mit Klima-Schutz gute Jobs und faire Löhne sichert.

Zur Person Terry Reintke wurde am 9. Mai 1987 in Gelsenkirchen geboren.

wurde am 9. Mai 1987 in Gelsenkirchen geboren. Sie hat Politik-Wissenschaft studiert.

Sie ist seit 2012 Mitglied der Grünen.

Sie setzt sich zum Beispiel für die Rechte der Frauen ein.

2014 ist sie mit 27 Jahren als damals jüngste Abgeordnete dem EU-Parlament beigetreten.

Die Linke: Martin Schirdewan

Martin Schirdewan ist seit 2022 neben Janine Wissler Bundes-Vorsitzender der Partei "Die Linke".

Seit 2019 ist er auch Co-Chef von der Fraktion "Die Linke" im Europäischen Parlament (GUE/NGL).

Schirdewan will für Gerechtigkeit kämpfen.

Er möchte vor allem die Interessen von Menschen vertreten, die nicht viel Geld und Macht haben.

Zum Beispiel sollen große Unternehmen und Reiche mehr Steuern zahlen als arme Menschen.

Zur Person Martin Schirdewan wurde am 12. Juli 1975 in Berlin geboren.

wurde am 12. Juli 1975 in Berlin geboren. Er hat Politik-Wissenschaft studiert.

Er hat 1 Kind.

Er ist seit 2017 Abgeordneter im EU-Parlament und beschäftigt sich vor allem mit den Themen Wirtschaft und Währung.

Die Linke: Carola Rackete

Carola Rackete ist parteilose Aktivistin.

Sie setzt sich für geflüchtete Menschen ein.

Rackete setzt sich für stärkeren Klima-Schutz und den Kampf gegen Armut ein.

Die Menschen sollen gut miteinander leben und sich gegenseitig helfen.

Zur Person Carola Rackete wurde am 8. Mai 1988 in Preetz geboren.

wurde am 8. Mai 1988 in Preetz geboren. Sie hat einen Abschluss im Studium Naturschutz-Management.

Sie ist ausgebildete Kapitänin.

Sie hat 2019 mit einem Boot 53 Menschen aus dem Land Libyen vor dem Ertrinken im Mittel-Meer gerettet.

BSW: Fabio de Masi

Fabio De Masi gehört zum Vorstand bei der Partei "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW).

De Masi ist wichtig: Große Firmen sollen in der EU ihre Steuern zahlen.

Die EU soll kleine und mittlere Unternehmen vor großen Unternehmen aus den USA schützen.

Europa soll unabhängig von großen Technologie-Firmen wie Amazon oder Google werden.

Zur Person Fabio de Masi wurde am 7. März 1980 in Groß-Gerau geboren.

wurde am 7. März 1980 in Groß-Gerau geboren. Er hat 1 Sohn und ist nicht verheiratet.

Er hat Wirtschaft und Internationale Beziehungen studiert.

Er war von 2014 bis 2017 für die Linke im EU-Parlament.

Er war bis 2021 für die Linke im Bundes-Tag.

Er ist seit 2024 Mitglied des BSW.

AfD: Maximilian Krah

Maximilian Krah ist seit 2019 für die Fraktion "Identität und Demokratie" im EU-Parlament.

Dazu gehört auch die Partei AfD.

Die Partei steht im Verdacht, rechts-extrem zu sein.

Das bedeutet: Die AfD soll die Würde von manchen Menschen nicht achten.

Zum Beispiel von Flüchtlingen und Muslimen.

Krah will unter anderem die EU verändern:

Die EU-Länder sollen mehr selbst entscheiden als bisher.

Deutschland soll weniger abhängig von Europa sein.

Es sollen viel weniger Flüchtlinge nach Europa kommen.

Zur Person Maximilian Krah wurde am 28. Januar 1977 in Räckelwitz geboren.

wurde am 28. Januar 1977 in Räckelwitz geboren. Er hat Jura studiert.

Er ist Vater von 8 Kindern.

Er ist seit 2016 Mitglied der AfD.

Er war von 1996 bis 2016 Mitglied der CDU.

Krah steht aktuell unter Druck: Er soll vielleicht heimlich Geld aus China und Russland erhalten haben.

Auch soll ein Mitarbeiter von Krah für China heimlich Informationen beschafft haben.

Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:

Wichtige Worte sind fett.

Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.

In den Texten gibt es nur die männliche Form.

Also zum Beispiel: die Wähler.

Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.

Gemeint sind damit aber alle Menschen.

Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.