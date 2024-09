Die Wahl-Ergebnisse von der Landtags-Wahl in Thüringen

Einfache News

Landtags-Wahl einfach erklärt : Die Partei AfD gewinnt die Wahl in Thüringen

03.09.2024 | 11:57 |

Am 1. September haben die Menschen im Bundes-Land Thüringen gewählt. Dieser Text stellt die Ergebnisse der Wahl in Thüringen vor und erklärt, was die Ergebnisse bedeuten.