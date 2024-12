12-Jähriger nach Kopfschuss schwer verletzt

von Anita Theiss 18.12.2024 | 17:15 |

In Dietingen wurde ein 12-Jähriger durch einen Schuss in den Kopf schwer verletzt. Der 14-jährige Täter befindet sich in Untersuchungshaft. Ermittlungen laufen.