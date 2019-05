Nachrichten | hallo deutschland - 30 Jahre Baustopp WAA Wackersdorf

Eine atomare Wiederaufarbeitungsanlage soll in Wackersdorf in der strukturschwachen Oberpfalz gebaut werden. Die Politik verspricht Arbeitsplätze und Wohlstand. Doch schnell begreifen die Einwohner, was eine solche Anlage in ihrer Heimat bedeutet.