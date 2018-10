Nachrichten | hallo deutschland - 55 Jahre „Wunder von Lengede“

Am 24. Oktober 1963 ereignete sich das Grubenunglück von Lengede. Die kaum noch für möglich gehaltene Rettung elf eingeschlossener Bergleute nach 14 Tagen ging als Wunder von Lengede in die Geschichte ein. In diesem Jahr feiern wir den 55. Jahrestag!