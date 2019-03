Nachrichten | hallo deutschland - Daniela Michalski und ihr Schönheitsgeheimnis

Mit 40 noch top in Form und ein gut gebuchtes Model zu sein, das schafft nicht jeder. Der Druck in der Modebranche ist oft hoch. Dany Michalski steht offen zu ihren Schönheitskorrekturen. Wir begleiten sie in ihrem Behandlungsalltag…