Vor 40 Jahren: Proteste in Gorleben

Genau 40 Jahre ist es jetzt her, dass eine Entscheidung des damaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht eine ganze Region in Aufruhr versetzte. Nuklearmüll sollte in einem Entsorgungszentrum in Gorleben abgeladen werden.