Nachrichten | hallo deutschland - Suche nach dem Abschlusskleid

Es ist die eine Frage, die viele Schülerinnen kurz vor dem Schulabschluss quält: Was ziehe ich zum Abschlussball an? Diese Frage steht am Anfang einer zumeist langen Suche mit vielen Anproben und blank liegenden Nerven. So auch in Schleswig-Holstein.