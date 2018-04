Noch 2 Tage

Amoklauf in Erfurt: 15 Jahre her

Am 26. April 2002 lief der 19-jährige Robert Steinhäuser Amok. Am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt erschoss er elf Lehrer, eine Sekretärin, zwei Schüler und sogar einen Polizisten. Anschließend begeht er Suizid.