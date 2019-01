Nachrichten | hallo deutschland - Deutscher betreibt Privatjet-Cateringservice in Aspen

Daniel McQueen ist Restaurantfachmann und lebt seit 2012 mit seiner Frau in Aspen im US-Bundesstaat Colorado. Vom Privatflughafen in diesem mondänen Skiort profitiert er in besonderer Weise: Er betreibt einen exklusiven Cateringservice für Privatjets.