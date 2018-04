Aufbruch ins große Abenteuer

"Richtig los geht es in vier Wochen", kündigte Dekker an. Sie will Richtung Westen segeln und dabei nie länger als drei Wochen am Stück unterwegs sein. Zwischenstopps sind unter anderem auf den Kanaren, in Panama, auf den Galapagos-Inseln, in Australien, Thailand und im gefährlichen Golf von Aden geplant.





Angst vor Piraten habe sie nicht, sagte die 14-Jährige kurz vor ihrer Abfahrt im Hafen von Den Osse. Sie werde voraussichtlich mit einem geschützten Konvoi durch das Gebiet segeln. "Die meisten sagen, dass es ein großes Problem ist. Aber dort sind so viele Jachten, dass wir alle zusammen segeln werden", sagte sie.