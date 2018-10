Nachrichten | hallo deutschland - hallo AUSZEIT: Marseille - Teil 2

Yvette Kampfmann hat für ihren zweiten Tag in Marseille nur noch 44 € übrig. Sie kennt aber einige passende Tipps, wie eine kostenlose Führung in einer alten Seifenfabrik oder eine Busfahrt an die Côte Bleue mit Bootstour und Weißweinprobe.