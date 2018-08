Nachrichten | hallo deutschland - Auto gegen Fahrrad

Fahrradfahrer leben besonders in Städten gefährlich. So häufen sich die Unfälle zwischen PKW, LKWs und Fahrradfahrern. Immer mehr Zwischenfälle gehen dabei tödlich für die Radfahrer aus. Warum ist Fahrradfahren so gefährlich geworden?