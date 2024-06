Wenn das Auto voll Wasser läuft

von Toralf Brakutt 03.06.2024 | 17:15 |

Starkregen-Ereignisse können schnell zur lebensgefährlichen Falle werden. Zum Beispiel in überfluteten Unterführungen, in denen ein Fahrzeug stecken bleibt und voll Wasser läuft. Was sollte man in so einer Situation tun?