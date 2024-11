Spendengala "Baby2Baby" für Kinder in Armut

von Miriam Müller 11.11.2024 | 17:10 |

Stars wie Charlize Theron, Jessica Alba und Katy Perry glänzten bei der diesjährigen "Baby2Baby"-Gala in Los Angeles. Auch in diesem Jahr wurden Spenden gesammelt, um Kindern in Armut zu helfen.