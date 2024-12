Klinikmitarbeiterin mit Armbrust erschossen

von Isabel de la Vega 05.12.2024 | 17:10 |

In einer Klinik in Bad Zwesten in Hessen ist eine Mitarbeiterin mit einer Armbrust erschossen worden. Obwohl sie sofort notfallmedizinisch versorgt wird, verstirbt die Frau kurze Zeit später.