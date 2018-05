Nachrichten | hallo deutschland - Ballermann im Mittelgebirge

Der Ettelsberg in Willingen ist an Vatertag für viele das Höchste. Ausgestattet mit Strohhut und Bollerwagen besuchen mehr als 1000 Feierwütige den Berg im Sauerland. Auch in Siggis Hütte geht die Post ab, doch die Crew ist bestens vorbereitet.