"Ostfriesennacht" mit Barnaby Metschurat

von Roger Krüger 04.04.2025 | 17:10 |

Millionen Zuschauer kennen und lieben ihn aus den “Ostfriesenkrimis“ im ZDF: Schauspieler Barnaby Metschurat. In “Ostfriesennacht“ wird er als Kommissar Rupert am 5.April wieder ermitteln. Vorab zeigt er seine Wohlfühlorte in seiner Heimat Berlin.