Nachrichten | hallo deutschland - Begegnung mit einem Parkinsonkranken

Mit Vorurteilen aufräumen – das will der 42jährige Waltroper Niko Nurkovic. Einen in der Nachbarschaft wohnenden Parkinsonkranken verteidigt er online gegen Angriffe und Hänseleien – in einem facebook-post, der Wellen schlägt.