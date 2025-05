Urteil im Fall um getöteten Philippos

von Thadeus Parade 09.05.2025 | 17:10 |

Nach dem gewaltsamen Tod des 20-Jährigen Philippos in Bad Oeynhausen kommt es zum Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Nun will das Gericht in Bielefeld ein Urteil verkünden.