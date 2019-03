Nachrichten | hallo deutschland - Tag des Bieres

Eigentlich trinken wir Deutschen immer weniger Bier. Dennoch steigt die Zahl der Brauereien. Viele Brauereien bieten heutzutage ihre eigenen Spezialitäten an. Wir schauen heute mal bei einer der ältesten in Hessen vorbei, in: Glaabsbräu.