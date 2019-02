Nachrichten | hallo deutschland - Blond nachgefragt: Null Bock auf Winterwetter

Constanze Polaschek hat in einer Fußgängerzone einmal blond nachgefragt, wie es den Passanten so in der kalten Jahreszeit ergeht. Dabei hält sie für die Fußgänger eine Überraschung bereit, die die Vorfreude auf wärme Zeiten schüren soll.