Brautkleid bleibt Brautkleid - auch in XXL

Die Suche nach dem passenden Brautkleid ist nie einfach. Doch besonders für Frauen mit Übergrößen droht der Traum in Weiß schnell zum Albtraum zu werden. Wer das verhindern will, der besucht Regina Hirth in ihrem Laden in Hamburg.