Nachrichten | hallo deutschland - Das Mädchen Rosemarie

Am 1. November 1957 fanden Polizisten die Leiche der damals 24-jährigen Edelprostituierten Rosemarie Nitribitt in ihrem Apartment in der Frankfurter Stiftstraße. Ein Rückblick auf das Leben und den mysteriösen Tod, 60 Jahre danach.