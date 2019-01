Nachrichten | hallo deutschland - Deutsche Designerin in Peking

Kathrin von Rechenberg ist eine von vielen Deutschen in China. Doch was sie tut, ist einzigartig: Die 45-Jährige entwirft Haute Couture aus chinesischer Teeseide mitten in Peking und vermarktet ihre Linie äußerst erfolgreich – auch nach Deutschland.